قتلى وجرحى بتفجيرٍ استهدف مقراً لـ (أحرار الشام) شرق إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قضى أربعة أشخاص في حصيلةٍ أولية، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد (21 أيار/مايو)، إثر انفجار سيارةٍ مفخخةٍ في أحد مقرات حركة أحرار الشام الإسلامية في ريف إدلب الشرقي.

وأفادت صفحة “بوابة إدلب” على “فيسبوك”، بمقتل أربعة عناصر من حركة أحرار الشام، وإصابة آخرين بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مقر لهم في “تل الطوقان” شرق مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

واستهدفت السيارة المفخخة مقراً لقيادة لواء (أسود الإسلام) التابع لحركة أحرار الشام في منطقة تل الطوقان، وأشار ناشطون إلى أن التفجير استهدف اجتماعاً للحركة في المقر المذكور، في حين قال آخرون إن التفجير استهدف المقر أثناء تخريج دورة من مقاتلي الحركة، حيث كان يتواجد في المقر وخارجه قرابة 200 عنصر.

وتضاربت الأنباء حول طبيعة التفجير، ففي حين أكد ناشطون أنه ناجم عن سيارة مفخخة، قال آخرون إن انفجارين استهدفا المقر، أحدهما انتحاري فجّر حزامه الناسف داخل المقر، ليتبعه تفجير دراجة نارية مفخخة خارجه.