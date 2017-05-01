(غضب الفرات) تسيطر على قريةٍ غرب الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

سيطرت ميليشيات سوريا الديمقراطية، اليوم الأحد (21 أيار/مايو)، على قرية سرهبية شرقي في ريف الرقة الغربي، بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش”، ضمن المرحلة الرابعة من حملة (غضب الفرات).

وأفادت مصادر إعلامٍ مقربة من ميليشيات سوريا الديمقراطية، بأن مقاتلي الميليشيات سيطروا اليوم على قرية سرهبية شرقي، وحيين في قرية همرات نصرى.

وأشارت المصادر إلى مقتل 13 من عناصر تنظيم “داعش” خلال الاشتباكات المستمرة منذ ليلة أمس، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة في الأحياء المتبقية من قرية همارات نصرى الواقعة على بعد 6 كم شرق مدينة رقة، وقرية سرهبية غربي.

وكانت قد سيطرت (سوريا الديمقراطية) خلال الأيام القليلة الماضية على قريتي حمرة غنام وحمرة بويطية شرق مدينة الرقة.

وفي السياق، شيّعت مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب، ثلاثة من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، والذين لقوا مصرعهم في ريف الرقة خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” ضمن حملة (غضب الفرات)، وهم:

ديلان بينكول، الاسم الحركي مجدار كابار

حسان ينزر، الاسم الحركي باران برسوس

عمار مستو، الاسم الحركي عمار سيران