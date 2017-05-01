25 قتيلاً.. (أحرار الشام) تتهم (داعش) بتفجير مقرها شرق إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف اليوم الأحد مقراً لحركة أحرار الشام الإسلامية شرق إدلب، إلى 25 عنصراً بينهم مسؤول التنسيب، واتهمت الحركة تنظيم “داعش” بالوقوف خلفه.

وقال القيادي في أحرار الشام “خالد أبو أنس”، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، إن سقط “العديد من الشهداء والجرحى من أحرار الشام قطاع البادية، بعد أن فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف وانتحاري آخر بموتور في مقر أسود الإسلام في تل الطوكان”.

ومن جهته، اتهم رئيس الهيئة القضائيّة في حركة أحرار الشّام الإسلاميّة “أحمد محمد نجيب” تنظيم “داعش” بالوقوف وراء التفجير، فغرّد على حسابه في “تويتر” قائلا: “يدُ الغدر داعش وأذنابها تطال ثلّة من مجاهدي أحرار الشّام إثر عمل انتحاري في تل الطوقان، ممّا أدّى لارتقاء ما يزيد على خمسٍ و عشرين شهيداً”.

ونعى ناشطون “محروس أبو أحمد” مسؤول التنسيب في مكتب الموارد التابع لحركة أحرار الشام، والذي قضى بالتفجير الذي استهدف مقر الحركة في تل الطوقان شرق مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.