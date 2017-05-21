ترامب وأمير قطر يبحثان التعاون الأمني والمستجدات بفلسطين وسوريا واليمن

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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقر إقامته في الرياض، اليوم الأحد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، للمرة الأولى بين الزعيمين منذ تولي الأول منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وبحثا فيه التعاون الأمني والمستجدات بفلسطين وسوريا والعراق .

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه تم خلال اللقاء “بحث علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين وسبل توطيدها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين لاسيما في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية.”

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين ودعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يهددان الأمن والاستقرار في العالم، بحسب المصدر ذاته.

كذلك “تم تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.”

واتفق الجانبان – بحسب المصدر ذاته- على ضرورة استئناف عملية السلام.

كما ناقش الزعيمان الأوضاع في كل من اليمن وسوريا.

جاء اللقاء قبيل قمة خليجية أمريكية انطلقت في وقت سابق من اليوم بمشاركة ترامب وقادة دول الخليج.

وتعد هذه ثالث قمة خليجية أمريكية بعد قمة كامب ديفيد 2015 وقمة الرياض 2016، فيما تعد القمة الخليجية الأمريكية الأولى منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ويتوقع أن تتصدر أجندة مباحثات القمة تدخلات إيران في شؤون المنطقة، والأزمة اليمنية والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وفي أعقاب القمة الخليجية، تنطلق في وقت لاحق من اليوم القمة العربية الإسلامية الأمريكية بمشاركة ترامب وقادة وممثلي 55 دولة عربية وإسلامية.

ووصل ترامب، الرياض، صباح أمس، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

وعقد ترامب، والعاهل السعودي، أمس، قمة جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة.