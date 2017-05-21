الملك سلمان: إيران رأس الإرهاب

كلنا شركاء: رصد

أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أن النظام الإيراني يمثل “رأس الإرهاب العالمي” منذ ثورة الخميني، متهما طهران بأنها: “تتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وترفض العيش المتبادل”.

وجاء حديث العاهل السعودي خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض اليوم الأحد، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة وزعماء الدول العربية الإسلامية.

وأضاف الملك سلمان أن بلاده: “عازمة على القضاء على تنظيم الدولة وكل التنظيمات الارهابية”، وأنه “لن نتساهل في محاكمة أي شخص يمول الإرهاب (..) نقف متحدين لمحاربة قوى الشر والتطرف (…) والعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه ومصادر تمويله”.

كما شدد الملك سلمان أنه “يتعين على الجميع العمل من أجل حل أزمة سوريا بما يضمن وحدة أراضيها”، مضيفا أن “حل القضية الفلسطينية مطلب عادل وضروري”.

ورفض العاهل السعودي فرز الشعوب على أساس ديني أو طائفي، مضيفاً: النظام الإيراني وحزب الله والحوثيون وداعش والقاعدة متشابهون، موضحا: لا نأخذ الشعب الإيراني بجرائم نظامه.

ترمب: بفضل إيران ارتكب بشار الأسد الجرائم بحق شعبه

بدوره قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن إيران تمول وتسلح وتدرب الإرهابيين والميليشيات، فقد أشعلت إيران النزاعات الطائفية، وهي مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن، كما أن التدخلات الإيرانية التي تزعزع الاستقرار واضحة للغاية في سوريا، فبفضل إيران ارتكب بشار الأسد الجرائم بحق شعبه، ويجب أن نعمل معاً لعزل إيران ومنعها من تمويل التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن الضحية الأبرز للنظام في طهران هو الشعب الإيراني.

وقال ترمب، مخاطباً زعماء يمثلون نحو 55 دولة عربية وإسلامية، إنه يهدف لإقامة #تحالف يقضي على التطرف تماماً، مشيراً إلى أنه يهدف إلى السلام والأمن والازدهار في هذه المنطقة وبقية أنحاء العالم.

ونوه ترمب بأن “المستقبل الأفضل في المنطقة يعتمد على طرد الإرهابيين”، مشيراً إلى أن السعودية والتحالف الإقليمي قاموا بعمل كبير ضد المتمردين في اليمن، ويجب “أن تضمن الدول الإسلامية أن الإرهابيين لن يجدوا ملاذا آمنا.”

وقال الرئيس الأمريكي: ملتزمون بتعديل استراتيجيتنا لمواجهة أخطار الإرهاب، ويجب أن نعمل على قطع مصادر التمويل للتنظيمات الإرهابية، وأشار إلى حزب الله بكونه إحدى المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن الدول الإسلامية يجب أن تتحمل المسؤولية الكبرى في هزيمة الإرهاب.