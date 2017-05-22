وزيرة: 200 ألف لاجئ سوري بالعراق

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قالت وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود يوم الأحد إن مئتي ألف لاجئ سوري يتواجدون على الأراضي العراقية مشمولين بخدمات الحكومة الصحية.

بوأضافت بحسب الأناضول، في كلمة باجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف، أن هناك تحديات كبيرة تواجه العراق خاصة في الجانب الصحي بسبب لجوء تنظيم الدولة الإسلامية لتدمير البنى التحتية كالمستشفيات والمراكز الصحية في المناطق التي كانت تحت سيطرته شمال وغربي البلاد.

وأشارت حمود إلى أن التحديات الأخرى التي تواجه العراق تتمثل في كيفية تقديم الخدمات الصحية للنازحين.

وتابعت “تمكنا في الفترة الماضية بمساعدة منظمة الصحة العالمية من السيطرة على الأمراض المعدية بين النازحين”.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أعلنت في وقت سابق أن عدد اللاجئين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم بلغ خمسة ملايين شخص، في ما وصف بأكبر أزمة للاجئين في العالم.

وأفادت المفوضية الأسبوع الماضي أن 630 ألف مدني نزحوا من مدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية فيها ضد تنظيم الدولة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وتقاتل منذ فبراير/شباط الماضي لانتزاع النصف الغربي.