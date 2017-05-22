رويدا عطية : تعرضت للقرصنة من المخابرات

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أعلنت الفنانة السورية رويدا عطيةتعرضها للقرصنة من فرع أمني سوري، وكتبت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “الى دولتي الكريمه سوريا، بتقدم الى الجهات العليا في احد الافرع بدمشق مسؤول عن مراقبه كل ما يتم من عمليات لداعش وتوابعها ويقوم هذا الفرع بالدخول الى هاتفي الخاص وكل ما يتم داخل هاتفي من محادثات وصور ومكالمات”.

وأضافت: “الرجاء من الجهات المختصه الحمايه من هالتصرفات المتدنيه، واخلي مسؤوليتي ومسؤوليه اي شخص من عائلتي من اي محادثه انا غير مسؤوله عنها وكما عهدت من سوريا الدعم لكل مواطن الحمايه التامه”.

وختمت رويدا: “للاسف اتعرض للقراصنه من فرع يختص بهذا الشان. حبايبي واصدقائي اخلي مسؤوليتي من اي شي صادر من هاتفي سواء بالواتساب او اي موقع للتواصل الاجتماعي، وشكرا”.