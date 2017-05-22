وزير الخارجية الأردني: نرفض وجود (حزب الله) قرب حدودنا

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عمان ترفض أي وجود للمسلحين مثل “حزب الله”، أو منظمات إرهابية مثل “داعش” على حدودها.

وخلال ندوة عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة البحر الميت، اشالا الى ان “الأردن يتصدى للإرهاب بكل أشكاله، وليس على أساس ديني فقط”، لافتا الى أن بلاده تبذل ما تستطيع لحل الأزمة السورية، لما لها من عواقب وخيمة وتسببها بفوضى عارمة.

ودعا الوزير الصفدي إلى إعادة تأهيل اللاجئين، خصوصا صغار السن، لكي لا يلتحقوا مستقبلا بالجماعات المتشددة مثل “داعش”.