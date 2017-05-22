ميليشيا إيرانية تتوغل في (البادية) وقاعدة روسية في السويداء

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واصلت ميليشيا إيرانية موالية للنظام السوري التوغل في البادية باتجاه مثلث الحدود السورية – العراقية – الأردنية، لتقترب من معسكر التنف التابع للجيش الأميركي، وشوهد علم روسيا في السويداء، وسط أنباء عن إقامة قاعدة عسكرية قرب حدود الأردن، في وقت قتل وجرح فيه عشرات من عناصر «حركة أحرار الشام الإسلامية» في إدلب بهجومين انتحاريين يعتقد أن «داعش» مسؤول عنهما.

ونشرت ميليشيا «الأبدال» العراقية التي تدعمها طهران صوراً لعناصرها في طريقهم من القلمون الغربي إلى معبر التنف الحدودي مع العراق. وأفادت مصادر سورية معارضة بأن عناصر موالين للنظام تقدموا من السويداء جنوب البلاد باتجاه التنف، في وقت تحدثت فيه أنباء عن وصول ضباط تابعين للقوات النظامية السورية، بينهم العميد عصام زهر الدين، إلى السويداء لحض عناصره على المشاركة، بالتزامن مع توغل آخر يقوده العميد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر» من تدمر إلى «المثلث الحدودي».

من ناحية ثانية, قتل 21 عنصراً على الأقل من «حركة أحرار الشام الإسلامية» بينهم قيادي جراء تفجيرين انتحاريين استهدفا أمس مقراً للفصيل المعارض شمال غربي سوريا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». واتهمت الحركة تنظيم داعش بتنفيذ الاعتداء، علما بأنه لا وجود مباشرا للتنظيم في محافظة إدلب، لكن ثمة مجموعات متطرفة مبايعة له. وأعرب نشطاء معارضون عن القلق من عودة الاقتتال بين فصائل إسلامية ومعارضة في إدلب.