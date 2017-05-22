لحوم مفرومة وسمك مهرب في أسواق دمشق

معاوية مراد: كلنا شركاء

الغش وإيجاد وسائل جديدة للنصب على المواطن دون أي حرص على صحته في ظل غياب رقابة صحية وتموينية من قبل مؤسسات النظام هو حال السوق السورية هذه الأيام، المفتوحة على كل ما يؤدي إلى الربح.

موقع “بزنس تو سورية” نقل أمس مجموعة من الشكاوى من مواطنين قالوا “إن هناك العديد من محلات اللحوم في دمشق تبيع لحوم ناعمة على العلن رغم مخاطر هذا النوع من اللحوم كونها تحوي كميات كبيرة من الغش”.

الشكوى التي نقلها الموقع المذكور أضافت: تُباع أيضاً لحوم إناث الأغنام ما يهدد الثروة الحيوانية بشكل كبير، وهذه المخالفات واضحة للعيان في سوق باب سريجة مقابل خان شيخ صالح وفي مصلبة باب سريجة حيث يُباع السمك المهرب أيضا على البسطات.

أما عن أسعار هذه المبيعات الضارة فهي “سعر اللحوم المفروم يباع ما بين 1500 إلى 2000 ليرة للكيلو، والسمك المهرب يباع ما بين 1500 إلى 2300 ليرة للكيلو غرام”.

وقال أحد الجزارين إن اللحوم المعروضة على البسطات وإمعاناً في الغش هي من لحوم تحوي عروق ورئة ودم الذبائح بعد فرمها مرتين، وإضافة صباغ كرزة صناعي لها ليعطي لها لوناً أحمر طازج.