القافلة الأخيرة من مهجّري الوعر تصل حلب وإدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

وصلت فجر اليوم الاثنين إلى كلٍّ من مدينتي الباب وإدلب الدفعتان الأخيرتان من مهجّري حيّ الوعر الحمصي، لتسيطر قوات النظام على آخر معاقل الثورة في مدينة حمص.

وقال مراسل “كلنا شركاء” الذي كان ضمن القافلة الثانية عشرة والأخيرة الخارجة من حي الوعر إنهم وصلوا إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة قوات “درع الفرات” مغادرين مناطق النظام في بلدة تادف بريف حلب.

وأضاف مراسلنا أسامة أبو زيد بأن القافلة الأخيرة كانت تضم نحو 2500 شخص غادروا حمص، ألف شخصٍ منهم توجهوا إلى ريف حلب بالمقابل وصل القسم الآخر من الدفعة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم استقر في مدينة الباب فيما وصل معظمهم إلى مخيمات قرب مدينة جرابلس.

مراسل “كلنا شركاء” في إدلب عبد الرزاق الصبيح قال بدوره إن نحو ثلاثين حافلة كانت تقل نحو 1500 شخص دخلت مناطق سيطرة الثوار في ريف إدلب الشرقي قبل أن ينقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة أعدت لاستقبالهم في ريف إدلب.

ولفت المراسل “أبو زيد” إلى أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من حي الوعر منذ بدء اتفاق التهجير وصل إلى نحو 20 ألف شخصٍ، هاجروا قسراً مدينتهم إلى مخيمات النزوح.