ساحرة تعثر على المخطوفين باستخدام ملوك الجن

معاوية مراد: كلنا شركاء

بالتأكيد كل السوريين يذكرون تيس البوكمال الذي تقاطرت إليه جموع الماطنين أواسط الثمانينات لأن حليبه يصنع المستحيل فهو يجعل العاقر تنجب ويشفي من جميع الأمراض المستعصية.

اليوم مشكلة السوريين أكبر من الحمل والشفاء من السرطان ففي كل بيت سوري معتقل أو مختفٍ بسبب الحرب وعند كل ألأطراف المتصارعة.

شبكة أخبار حلب نقلت عن أحد مصادرها في دمشق العاصمة أن سيدة عجوز تعيش في حارة اليهود بدمشق تستطيع بسحرها وعن طريق تواصلها مع الجن إيجاد المختفين والمخطوفين.

في التفاصيل قالت الشبكة: إن عجوزاً مسنة تعيش في حارة اليهود بدمشق قالت أنها تعلمت السحر الاسود القاتل على يد خالها أحد اكبر سحرة دمشق، وتتوافد العائلات اليها يوميا من مختلف المحافظات من اجل مساعدتهم بتحديد أماكن أبنائهم المخطوف أو المفقود بسبب الحرب.

وتتقاضى العجوز مبلغ 500 ألف قبل البحث ومليون ليرة بعد العثور على المخطوف، وذكرت بأنها “استطاعت المساعدة بعودة خمسة شبانٍ إلى أهلهم سالمين بالاستعانه بملوك الجن”.

العجوز وبحسب الشبكة اعترفت بأنها ساحرة وهذا عملها و”أكل عيشها”، وعن نتائج عملها قالت: “إن الإقبال عليها كثيف ومن طبقات مختلفة من المجتمع وأن هناك من يستقرض المال كنوع من الأمل واليقين بقدرتها على اعادة أبنائهم”.

وقال بعض المعلقين على الخبر إن اليأس بالتأكيد يوصل السوريين إلى أبعد من التفتيش في خرافات السحر، ويقعون في حبال النصابين بحثاً عن أبنائهم الذين يعتقلهم النظام وباقي فرقاء الصراع منذ سنوات طويلة.