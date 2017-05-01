نجل رفعت الأسد يتلقى تهديداً بـ (الذبح)

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كشف مصدر إعلامي بريطانيّ أن سوار رفعت الأسد، الذي يقيم في لندن، تلقى تهديدًا بالذبح على يد “جهاديين”، وأن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بدأت تحقيقاتها في الأمر.

وأوضح تقرير لصحيفة (صنداي تايمز)، أن سوار (42 عامًا) تلقى تهديدين بالذبح مما وصفتها “جماعة متطرفة”، أحدهما عبر رسالة خطية وصلت إلى منزله وأخرى عبر موقع (فيسبوك).

وأشارت الصحيفة إلى أن نص رسالة التهديد يقول: “عليك أن تعرف أننا سنأتيك وسنقطع رقبتك إن شاء الله”، وكان سوار قد تلقى رسالة في العام الماضي كان مضمونها: “سننتقم لدماء الشهداء، الله أكبر”. وأبلغ الأسد الذي يدير شبكة فضائية (العالمية نيوز) في لندن صحيفة (صنداي تايمز) أنه قام بإبلاغ الشرطة بالتهديد الذي وصل اليه، بعد نصيحة زوجته كلوديا.

ويقيم نجل رفعت الأسد في منزل فخم مؤلف من 8 غرف للنوم، وتبلغ قيمته نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني، في منطقة “أوكس شوت – Oxshott” جنوب غرب لندن.