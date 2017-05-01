بعد اجتماعٍ مع وفيق ناصر… ميليشيات النظام تشنّ هجوماً واسعاً في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

حاولت قوات النظام والميلشيات الموالية له منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الاثنين (22 أيار/مايو)، التقدم داخل حي (المنشية) في مواقع سيطرة كتائب الثوار داخل الحي.

وقال الناشط هاني العمري إن قوات النظام شنت هجوماً بأسناد الميلشيات الموالية له في الحي، واصفاً الهجوم بالأعنف منذ الإعلان عن اتفاق خفض التصعيد مطلع الشهر الجاري.

وأضاف لـ “كلنا شركاء” أن مروحيات النظام استهدفت الأحياء المحررة بـ 16 برميلاً متفجراً، بينما استهدف الطيران الروسي الأحياء المحررة بـ 12 غارة، بالإضافة لاستهداف الأحياء المحررة بأكثر من 20 برميل متفجر من مواقع قوات النظام بحي (السحاري) ومئات القذائف المدفعية من مواقع قوات النظام بكتيبة البانوراما/285. بينما استهدفت قوات النظام بالفوج 175/إزرع السهول الجنوبية لدرعا بصاروخي أرض أرض.

في المقابل، دمرت كتائب الثوار عربة لقوات النظام داخل حي (سجنة) حيث كانت تحاول التوغل داخل حي (المنشية)، بالإضافة لاستهداف المربع الأمني لقوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، وقال إن كتائب الثوار متمثلة بغرفة عمليات (البنيان المرصوص) تمكنت من إصابة طائرة حربية في سماء الأحياء المحررة من درعا البلد.

وقال الناشط العمري إن هجوم قوات النظام أتى على خلفية اجتماع بين عدد من قادة ميلشيا (حزب الله) وضباط من قوات النظام على رأسهم رئيس فرع الأمن العسكري (وفيق ناصر) يوم أمس داخل غرفة عمليات قوات النظام بـ (ملعب البانوراما) شمال مدينة درعا.