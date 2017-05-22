صفقة تبادل أسرى بين جيش الإسلام و(داعش) جنوبي دمشق

عبادة الشامي: كلنا شركاء

أٌبرمت خلال الليلة الماضية صفقة تبادل أسرى بين جيش الإسلام وتنظيم “داعش” جنوبي دمشق.

وقال “مطر إسماعيل”، الناشط في تجمع “ربيع ثورة” إن العملية جرت على حاجز العروبة – شارع بيروت حيث أطلق تنظيم الدولة سراح “أبو فراس الشامي” القيادي في جيش الإسلام، إضافة لمدني من أبناء مخيم اليرموك اعتقله التنظيم منذ فترة.

ونوه إسماعيل لـ (كلنا شركاء) بأن جيش الإسلام أطلق بدوره سراح أسيرين لتنظيم الدولة كانا بحوزة الجيش، بينهما العنصر الذي أسره مقاتلوه في عمليتهم يوم الجمعة على جبهة حي الزين بين الحجر الأسود ويلدا.

وأشار إسماعيل إلى أن هذه العملية تدل على اقتراب تطبيق اتفاق خروج تنظيم الدولة من جنوب دمشق عبر اتفاق مع نظام بشار الأسد.