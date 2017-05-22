قتيلٌ وعشرات الجرحى بقصفٍ على سوقٍ تجاريٍّ في الغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

قضى مدني وأصيب عشراتٌ آخرون جراء استهداف قوات النظام اليوم الاثنين، بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية بقذائف الهاون.

إلى ذلك، أشار الناشط خالد الرفاعي، وقال لـ (كلنا شركاء) إن قوات النظام استهدفت البلدة بالهاون الثقيل قرابة الساعة الواحدة ظهراً.

وأضاف الرفاعي أن عدد الجرحى لم يحصر بعد، لكن هناك عدد كبير من المصابين إضافة لوجود إصابات خطيرة وسقوط قتيل، لافتاً إلى أن سقوط الهاون الثقيل جرى داخل السوق التجاري للبلدة، ورجّح أن يكون لاستهداف صادراً عن جيش النظام إدارة المركبات.

واستهدفت قوات النظام أيضاً بلدة حمورية بقذيفة هاون، في حين قال مركز الغوطة الإعلامي إن قذائف هاون سقطت على مدينة دوما ظهر اليوم.

وكان الطفل توفيق الخطيب، ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام جراء قصف قوات النظام بصواريخ أرض أرض للأحياء السكنية في مدينة سقبا في الغوطة الشرقية.