وزارة الاتصالات ترفع رسوم التصريح عن الأجهزة الخلوية

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام، رفع رسوم تسجيل الأجهزة الخلويّة على الشبكة السورية لتصبح 15 ألفاً بدلاً من 10800 ليرة سورية.

وأفاد بيان للوزارة، نشرته على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الإثنين (22 أيار/مايو)، بأنه تمّ الاتّفاق بين وزارة الماليّة ووزارة الاتّصالات والتّقانة حول تعديل أجر التّصريح عن الأجهزة الخلويّة التي لم تدخل عبر القنوات النّظاميّة، وذلك بهدف “دفع المستوردين والتّجار إلى استقدام التّجهيزات عبر القنوات النّظاميّة. ولئلا يتحوّل التّصريح الإفرادي إلى بديل للالتفاف عن آليّات الإدخال النّظامي للأجهزة الخلويّة عن طريق المديريّة العامّة للجمارك”.

وأوضح البيان أن التعديل الجديد سيطبق على الأجهزة التي تعمل على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 12/5/2017، مشيراً إلى أنه سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشّبكة والتي تحتاج إلى تصريح برسائل نصيّة لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التّصريح عن أجهزتهم.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت خلال شهر تشرين الثاني من العام 2016، عن إطلاق خدمة التصريح عن الأجهزة الخلوية في سوريا، حيث حددتها الوزارة حينها بمبلغ 10800 ليرة سورية، ليتسنى للمديرية العامة للجمارك استكمال عملية فرز طرازات الأجهزة المختلفة وربطها بالشريحة الجمركية الموافقة.