الائتلاف و(العليا للمفاوضات) يرحبان بإعلان الرياض

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

رحب كلٌ من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والهيئة العليا للمفاوضات بإعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، وأكدا على أن إيران دولة معتدية وهي الراعي الأول للإرهاب في المنطقة.

ونقل موقع الائتلاف عن رئيس الائتلاف، رياض سيف، اليوم الاثنين (22 أيار/مايو) قوله إن إيران تقف وراء نشوء التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وذلك بدعمها لنظام بشار الأسد المجرم والميليشيات الطائفية في كل من العراق ولبنان واليمن.

وأوضح سيف أن الدور الإرهابي الذي لعبته طهران في سوريا تسبب بمقتل مئات الآلاف من المدنيين، وتشريد الملايين في بلدان اللجوء، وتابع حديثه قائلاً: إن “إيران راعية للإرهاب وعلى جميع الدول محاربتها وعزلها دولياً”.

وعبّر سيف عن أمله في أن تتم ترجمة مخرجات القمة إلى أفعال، ويتم التصدي للميليشيات الإيرانية وإرغامها على الخروج من سوريا ومن جميع البلدان الأخرى، مشيراً إلى أن تلك الميليشيات “لم تعد ينفع معها لغة الحوار كما كان نهج الرئيس السابق باراك أوباما ويجب التعامل معها بحزم”.

كما أكد سيف أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة “تاريخية وتعيد ترتيب أولويات المنطقة وتعمل على إعادة استقرارها”.

وأشار رئيس الائتلاف الوطني إلى أن الجيش السوري الحر هو شريك حقيقي لجميع القوى الراغبة بمحاربة الإرهاب، مضيفاً أن الثوار حاربوا تنظيمي “داعش” والقاعدة ونظام بشار الأسد والميليشيات الطائفية التي تدعمها إيران، على نفس السوية.

ومن جهته، رحّب الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، سالم المسلط، بإعلان الرياض، وأكد أن إيران دولة راعية للإرهاب ويجب محاسبتها.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها حساب الهيئة العليا للمفاوضات على “تويتر”، أكد فيها المسلط أن إيران دولة معتدية على دول الجوار وتدعم الميليشيات الإرهابية في كل من سوريا واليمن والعراق ولبنان. مشيراً إلى أن الثوار يقاتلون الإرهاب بكل أشكاله في سوريا وهم مستعدون لمواصلة ذلك.