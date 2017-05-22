قتيلان وجرحى بحادثٍ مروريٍ قرب مستشفى الشامي بدمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضى شخصان في حصيلةٍ أولية، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الإثنين (22 أيار/مايو)، إثر حادثٍ مروريٍ إلى جانب مستشفى الشامي قرب ساحة الأمويين في العاصمة دمشق.

وأفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية، بأن حادثاً مرورياً وقع عند نزلة مستشفى الشامي بالقرب من ساحة الأمويين، حيث دهس “صهريج مازوت” عدداً من السيارات، ما أسفر عن مقتل شخصين في حصيلة أولية، وإصابة آخرين وأضرار مادية.

وأشارت الصفحة إلى أن قوات النظام أغلقت طريق الربوة المؤدّي إلى ساحة الأمويين، ما تسبب بأزمة سير خانقة في أوتوستراد المزة.

واشتكى متابعون للخبر على مواقع التواصل الاجتماعي من سوء حال الطريق الذي شهد الحادث اليوم، فعلّق أحدهم قائلاً: “كل يوم بنزل منو هالطريق وبحط إيدي عقلبي”، وأضاف آخر: “يعني والله بدها حل، الطريق كتير خطر، شو ماضل مهندسين (صار اسمو طريق الموت)”، وعلّق آخر “هذا الطريق خطر جدا، أنا بسأل المهندسين في أمانة العاصمة ما في حل أو ما في إمكانيات أو فلوس، ما في شطحة إنشائية”.

وأضاف آخر “الله يرحمهم جميعا ويجعل مثواهم الجنة، طيب ليش ما بتم تحويل مسار سيارات شحن وصهاريج إلى طريق صبورة بعدها طريق بيروت إلى طريق مزة محلق جنوبي منخلص من كل هل حوادث السير، علما بأن طريق نزلت شامي بل اتجاهين بحاجة إلى صيانة ضرورية، وين هندسة المرور ومحافظة دمشق”.

وفي السياق، نشرت صفحة “دمشق الآن” صوراً لما قالت إنه لحريق اندلع اليوم في فندق الفيحاء بدمشق، ونجم عنه أضرار مادية فقط.