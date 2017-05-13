عشرات القتلى والجرحى بقصفٍ جويٍ استهدف مدينة دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 15 مدنياً في حصيلةٍ أولية، وأصيب عشرات آخرون بجروح، اليوم الإثنين (22 أيار/مايو)، جراء قصفٍ جويٍ استهدف أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”.

وقال “مراد الأحمد”، مراسل “كلنا شركاء”، إن سماء مدينة دير الزور لم تعد حكراً على طائرات دولةٍ معينة، فجميع الدول الراغبة في قصف البنية التحتية وتدمير منازل المدنيين وارتكاب المجازر باتت لها حدود السماء مفتوحة، لتختلط دماء الضحايا المدنيين بنهر الفرات.

وأشار مراسلنا إلى مقاتلاتٍ حربيةٍ، يُعتقد أنها روسية، شنّت صباح اليوم الإثنين عدة غاراتٍ على أحياء العرضي والكنامات والعمال في مدينة دير الزور، مخلفة أكثر من 15 قتيلاً والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى دمار عدد من الأبنية السكنية.

وأردف مراسلنا “شنت أيضاً طائرات النظام الحربية عدة غارات جوية على حي الرشدية ومنطقة المقابر ومحيط البانوراما ومحيط اللواء 137″، وأكدت شبكة “الناطق” مقتل 10 عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني، وجرح آخرين، إثر قصف طيران التحالف لموقع لقوات النظام وميليشياته في منطقة المقابر جنوب دير الزور.