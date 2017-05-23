تركيا.. السجن 5 سنوات لقاتل الطيار الروسي

وذكرت صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية، أن قرار محكمة مدينة إزمير بغربي تركيا جاء بعد اتهام البارسلان تشيليك، بانتهاك قانون حمل الأسلحة النارية والاحتفاظ بسلاح حربي في قضية منفصلة.

واعتقلت السلطات التركية، تشيليك، في نهاية مارس 2016، في قضية مقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف في ال24 من نوفمبر 2015،عندما أسقطت المقاتلات التركية طائرة حربية روسية كانت في مهام على الحدود السورية.

وقامت النيابة العامة في إزمير 14 شخصا؛ من بينهم تشيليك إلى المحكمة في الأول من أبريل 2016 بتهمة مخالفة حمل الأسلحة النارية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.