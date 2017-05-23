(داعش) يمنع عناصره من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أصدر تنظيم “داعش” تعميماً منع بموجبه عناصره من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وهدد كل من يخالف التعميم بالمحاسبة.

وحذّر تعميم صادر عن اللجنة المفوضة التابعة لتنظيم “داعش” بتاريخ 14 أيار/مايو الجاري، من مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على حياة عناصر التنظيم ومقراتهم. وأشار إلى أن “أعداء الدين اتخذوا شتى الوسائل لاختراق صفوف الموحدين وللاطلاع على أسرارهم، ومن تلك الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف التعميم الموجه لعناصر التنظيم، والذي نشره ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، بأن “تفشي استخدام هذه المواقع بين جنود الدولة الإسلامية له ضرر كبير على الجماعة، لا سيما وهم غافلون أنها أُنشئت من قبل أعداء الله ورسوله، وتُراقَب من قبلهم ليل نهار”.

وأردف التعميم “فكم من مجاهد قُتل بسببه، وكم من قر انهدم، ولذلك يمنع اعتباراً من تاريخ هذا التعميم استعمال مواقع التواصل الاجتماعي منعاً باتاً، ويُعرض كل مخالف نفسه للمساءلة والمحاسبة”.