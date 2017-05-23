ألمانيا لإيران: أوقفوا دعم (متشددي) العراق وسوريا

وقال غابرييل، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان :”في الكثير من الصراعات في المنطقة تلعب إيران دورا صعبا خاصة في العراق وسوريا”.

وأضاف: “على الرسالة أن تكون أننا مستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة لكننا نتوقع من إيران أن تتصرف بمسؤولية في المنطقة وتدعم سياسات السلام وليس الإرهاب”، في إشارة إلى إعادة انتخاب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.

وتابع قائلا: “عندما يحدث ذلك ستعود الثقة في المكان كموقع للاستثمار”.

وحث لو دريان إيران على تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع 6 قوى عالمية بحسم وهو اتفاق نتج عنه رفع أغلب العقوبات الدولية المفروضة على إيران، في مقابل الحد من برنامج طهران النووي.

ويدع النظام الإيراني العديد من التنظيمات الطائفية المسلحة في العراق وسوريا والتي تتهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق المدنيين في البلدين.