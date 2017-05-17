بينهم 5 ضباط… مصرع 11 عنصراً لقوات النظام في درعا البلد

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (البنان المرصوص) العاملة في أحياء درعا البلد المحررة، اليوم الإثنين (22 أيار/مايو)، عن مقتل 11 ضابطاً وعنصراً من قوات النظام، خلال التصدي لمحولاتهم النظام التقدم باتجاه مواقع كتائب الثوار في حي المنشية.

ونشرت غرفة العمليات قائمة بأسماء وصور قتلى قوات النظام، بينهم خمسة ضباط، وهم: (النقيب حسن مكزون/ريف اللاذقية ـ الملازم عاهد أبو حمدان/السويداء ـ الملازم إيهاب زيدان/بانياس ـ الملازم إبراهيم بدران/حمص ـ الملازم ريان قشعور/مصياف).

ووثقت (البنيان المرصوص) أسماء ستة عناصر من قوات النظام قتلوا في حي المنشية، وهم (أحمد محمد/طرطوس ـ أحمد شفيق محمد/الدريكيش ـ مازن نادر/الدريكيش ـ أجمد حلبوني/ريف دمشق ـ محمد خلف ـ محمود الجاسم/الحسكة).

وقال الناشط أحمد المصري، إن قوات النظام والميلشيات الموالية له حاولت منذ ساعات الصباح الأولى اقتحام حي المنشية وسط غطاء جوي من الطيران الحربي الروسي.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الطيران الروسي استهدف أحياء درعا البلد المحررة اليوم بـ 25 غارة، بينما استهدفت مروحيات النظام الأحياء ذاتها بـ 20 برميلاً متفجرا، بالإضافة لاستهدافها بأكثر من 30 صاروخ (فيل) وصاروخين أرض أرض من الفوج 175/إزرع، ومئات القذائف المدفعية والصواريخ.

وأكد أن قوات النظام لم تتمكن من إحراز أي تقدم يذكر على الأرض، وأن كتائب الثوار ممثلة بغرفة (البنيان المرصوص) دمرت دبابة لقوات النظام وأصابت طائرة حربية، في حين قُتل اثنين من الثوار خلال المعارك مع قوات النظام اليوم، وهما (أبو عيسى) القائد الميداني لحركة أحرار الشام، و(محمود المصري).