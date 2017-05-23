باريس: إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق ليست على جدول الأعمال

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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين (22 أيار/مايو)، أن إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق “ليست على جدول الأعمال”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن “إعادة فتح سفارتنا ليست على جدول الأعمال” في وقت أشارت صحيفة “الحياة” إلى أن الرئيس ايمانويل ماكرون ينوي العودة عن هذا القرار.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي أمرت بإغلاق السفارة الفرنسية في آذار/مارس 2012 تنديداً بـ “فضيحة” قمع نظام بشار الأسد الدامي للاحتجاجات التي بدأت في 2011. وأكدت أن الموقف الرسمي بقي أنه “لم يعد ممكناً لبشار الأسد أن يكون جزءاً من مستقبل سوريا”.

والشهر الماضي نشرت باريس تقريراً استخباراتياً اتهم نظام بشار الأسد بأنه مسؤول عن آخر هجوم بالأسلحة الكيميائية أوقع 88 قتيلاً في خان شيخون في الرابع من نيسان/ابريل.

وخلال حملته، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن مكافحة تنظيم “داعش” أولوية لكنه لم يعلن موقفاً من مصير بشار الأسد. غير أنه رحب بالضربات الأميركية رداً على هجوم خان شيخون.