الثوار يعلنون عن معركةٍ لاستعادة ما خسروه في البادية السورية

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار العاملة في البادية السورية اليوم الإثنين (22 أيار/مايو)، إطلاق معركة (بركان البادية)، بهدف استعادة النقاط التي خسرتها لصالح قوات النظام والميلشيات الموالية له في الأسابيع الماضية.

وأصدرت كتائب الثوار في البداية السورية بياناً جاء به “في هذا اليوم المبارك تم إطلاق معركة بركان البادية، ضد الميلشيات الإيرانية والميلشيات الأجنبية في المنطقة لتطهيرها منها وطردها والقضاء عليها”.

وأضاف البيان “نعلن نحن فصائل الجيش الحر عن بدء المعركة ضد هذه التنظيمات المجرمة واستعادة أرضنا التي قدمنا ونقدم بها الملاحم والتضحيات”.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجيش (أحرار العشائر)، محمد عدنان، إن العملية تهدف لاستعادة النقاط التي سيطرت عليها الميلشيات الإيرانية مؤخراً في البادية السورية، ولا سيما منطقة (سد الزلف) و(آبار الرصيعي) شرق السويداء.

وأضاف عدنان لـ (كلنا شركاء)، أن مقاتلي (أحرار العشائر) وباقي كتائب الثوار سيعملون كل ما بوسعهم لمنع الميلشيات الطائفية من الوصول إلى مخيمات النازحين في البادية السورية ولاسيما مخيم (الرقبان)، والذي يضم قرابة 100 ألف شخص من السوريين.

وكانت قوات النظام والميلشيات الموالية له قد سيطرت خلال الأيام الماضي على كل من (سد الزلف ـ آبار الرصيعي) شرق السويداء، وذلك بعد استقدام تعزيزات ضخمة للمنطقة، وتشارك كل من ميلشيات (حزب الله ـ لواء التوحيد ـ الحزب القومي السوري ـ جمعية البستان) تشارك إلى جانب قوات النظام بعملياته شرق السويداء.