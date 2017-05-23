(حجاب) في لقائه بوزير الخارجية الألماني: نحتاج إلى استراتيجية جديدة للمفاوضات

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض حجاب، على التزام الهيئة بالحل السلمي ودعم الوساطة الأممية للتوصل إلى عملية انتقال سياسي، ملمحاً إلى ضرورة التقدم بأطروحات جديدة تتناسب مع عمق التحولات التي تشهدها المنطقة.

وجاء ذلك في لقاء للدكتور رياض حجاب والوفد المرافق له مع وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، في مقر الوزارة في العاصمة الألمانية برلين.

وأفاد موقع الدكتور رياض بأن حجاب أشار في معرض الحديث عن مخرجات أستانة إلى وجود العديد من الجوانب الإيجابية، إلا أن المعضلة تبقى في تعنت نظام بشار الأسد واستمراره في انتهاك الهدنة، وإفشال الجهود الدولية للتوصل إلى أي حل سلمي.

وأكد حجاب أنّ عملية الانتقال السياسي وما يرتبط بها من ترتيبات لا بد أن تتم وفق الوساطة الأممية في جنيف، مضيفاً: “ملتزمون بالعملية السياسية، ونتسم بالواقعية والانفتاح، ولذلك فإن جهودنا تركز على دعم المحاور التفاوضية”.

وفي نهاية اللقاء أعرب حجاب والوفد المرافق له عن امتنانهم لسياسات ألمانيا المؤيدة للمطالب العادلة للشعب السوري، ومواقف حكومتها في مواجهة نظام الأسد، واستقبالها آلاف اللاجئين السوريين رغم الضغوط المحلية والخارجية.