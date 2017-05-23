مديرية التجنيد التابعة للنظام تُنشئ دليلاً للمكلفين بالخدمة

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشف مدير التجنيد العام اللواء “سامي محلا”، عن مساعي تبذلها المديرية التابعة للنظام لإنشاء (دليل وطني) للإجابة على التساؤلات التي يحتاجها المكلفون لخدمتي العلم والاحتياط لدى قوات النظام، سينشر على موقع وزارة الدفاع.

وأفادت صحيفة “الوطن” الموالية، بأن مدير التجنيد أكد أن تحديد مدة خدمة الاحتياط موضع بحث، وأنه لا قرار تم اتخاذه بعد “لأنه يحتاج إلى مقومات للنجاح والتطبيق وإخراجه إلى أرض الواقع.

وكشف محلا، خلال اجتماعه بفعاليات حزبية ونقابية ورؤساء شعب التجنيد وأعضاء في مجلس الشعب في مبنى حزب “البعث” بحلب، عن مساعي لإنشاء (دليل وطني) يغطي الكثير من تساؤلات من هم بسن الخدمة الإلزامية والاحتياطية على موقع وزارة الدفاع،

وأشار محلا، الذي أجاب على أسئلة الحضور، إلى أن مديرية التجنيد العام معنية بتعزيز القوات المسلحة بالقوى البشرية ممن هم في عمر 18-42 سنة، “لتأمين مقومات الانتصار وأولها الرجال المكلفون بالالتحاق بها، لأن قوى الشر جمعت أكثر من 360 ألف مقاتل في سوريا التي لن يقاتل عنها سوى السوريين، وهذا يتطلب عدداً من القوى البشرية ممن انتهت معذرتهم بالالتحاق بالقوات المسلحة”.