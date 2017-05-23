دي ميستورا: (اتفاق أستانة) أسهم في خفض ملحوظ للعنف بسوريا

المبعوث الأممي أعلن موافقة جميع الأطراف السورية على عقد جولة السابعة من مفاوضات جنيف في يونيو المقبل

كلنا شركاء: محمد طارق- الأناضول

قال مبعوث منظمة الأمم المتحدة إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، يوم الإثنين، إن الاتفاق على إقامة “مناطق تخفيف التوتر في سوريا”، خلال مؤتمر “أستانة 4″، أسهم في حدوث “انخفاض ملحوظ في أعمال العنف”.

ووصف المبعوث الأممي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في الرابع من مايو/أيار الجاري، بضمانة تركيا وروسيا وإيران، بـ”الخطوة الواعدة”.

وقال دي ميستورا إنه منذ بدء سريان العمل بالاتفاق، في السادس من الشهر الجاري، وهو يتلقى تقارير تؤشر على انخفاض ملحوظ في العنف، بما في ذلك القصف الجوي.

وأضاف أن “الأمم المتحدة لاحظت أيضا عبر قنواتها في الميدان تغيرا ملموسا، حيث تعود مناطق إلى الحياة سريعا”.

وأشاد بالدول الضامنة الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) للاتفاق لما قامت به، وشكر حكومة كازاخستان على احتضانها مؤتمر أستانة.

وجرى الاتفاق في اجتماعات “أستانة 4” على إقامة “مناطق تخفيف التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا، وهي: محافظات إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماة، وأجزاء من اللاذقية (غرب).

وتابع دي ميستورا أنه رغم انخفاض معدلات العنف في سوريا منذ سريان العمل باتفاق إقامة مناطق تخفيف التوتر، إلا أن المنظمة الأممية وصلتها أنباء اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة السورية في حمص وحماة (وسط) ودمشق، وذلك في مناطق تقع على ما يبدو خارج مناطق تخفيف التصعيد.

وحذر المبعوث الأممي من المخاطر التي لا يزال تنظيم “داعش” يشكلها على سوريا.

ومضى قائلا إنه “رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية ضد داعش، إلا أن التنظيم لا يزال يشكل خطرا، وقد لاحظنا بقلق بالغ هجمته الأخيرة التي شنّها في مناطق تواجده داخل سوريا”.

وبشأن مشاورات السلام بين النظام المعارضة، قال دي ميستورا إنه “لا تزال هناك ثغرات مهمة بين الأطراف بشأن القضايا الرئيسية”.

واستطرد: “لكننا اتخذنا الآن خطوة أخرى جديدة في تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات حقيقية، يحدوني الأمل أن يكون ذلك ممكنا في أقرب وقت”.

وتابع بقوله: “للمرة الأولى تلقينا موافقة جميع الأطراف على التعاون معنا على مستوى الخبراء، ويسرني أن أعلن موافقة جميع الأطراف على عقد الجولة السابعة من المفاوضات (جنيف) في وقت ما في يونيو/حزيران المقبل”.

وأضاف دي ميستورا: “لا نسعى إلى صياغة دستور جديد (لسوريا) هذه مسؤولية السوريين وحدهم (..) لقد طلبنا منهم القيام بتلك المهمة وهم وافقوا (..) أما نحن فنقوم بوضع إطار زمني للقيام بذلك”.