إخلاء مراكز (حزب الله) في الجرود.. محدود وتكتيكي

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كثرت التحليلات والتأويلات والإستنتاجات حول ما أشيع عن تسليم “حزب الله” لمراكزه في جرود السلسلة الشرقية للجيش اللبناني، واستطرد المحللون والكتاب في تفسير هذه الخطوة، لكن الحقيقة الميدانية لا يعرفها إلا قلة قليلة.

فقد ذكرت معلومات لـ”لبنان 24″ أن المراكز التي سلمت من قبل “حزب الله” الى الجيش، تقع جنوب غربي بلدة الطفيل الحدودية، وهي خمسة نقاط فقط تشرف على سهل رنكوس في سوريا، الذي يشكل مع مدينة سرغايا السورية، والقريبة من الحدود مع لبنان منطقة أعمال عسكرية لمقاتلي المعارضة السورية، وقد نجحت قوات النظام السوري وحلفاؤه في السيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي لم يعد من حاجة الى تلك المراكز التي يشغلها الحزب، وقد تسلم فوج الحدود البرية الرابع في الجيش هذه المراكز.

لكن معظم المراكز على طول الجبهة التي يشغلها حزب الله على الحدود السورية وفي العمق السوري، من الجولان السوري المحتل جنوباً حتى القصير السورية شمالاً لا تزال بعهدته، وهي تضم قوات ضخمة من مقاتلي الحزب الذي لا يزال وحتى الأمد المنظور، منخرطاً في الحرب السورية، لذلك هو بحاجة الى طرق إمداد وتموين وإخلاء محمية، ومؤمنة على طول الحدود الشرقية مع سوريا خدمةً لقواته في الداخل السوري.