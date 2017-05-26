حقائق مذهلة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI

كلنا شركاء: علي لؤي الحوري- جيرون

الـFBI هو مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية تأسس في تموز عام 1908، وكان يضم 34 موظفاً فقط، أما الآن أصبح لديه أكثر من 450 مكتباً ووكالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فضلا عن 75 مكتباً فرعياً موزعين في جميع أنحاء العالم.

سنستعرض في مقالنا بعض المعلومات الشيقة عم الـFBI:

1. كان إدغر هوفر السبب في جعل رؤساء مكتب التحقيق الفيدرالي بفترة خدمة محدودة:

تلقى هوفر أول وظيفة له في وزارة العدل عام 1917 وأصبح رئيس مكتب التحقيق لفيدرالي عام 1924، عندما توفى هوفر عن عمر يناهز 77 عاماً كان قد أمضى 48 عاماً (62% من فترة حياته) في منصبه القوي، أما الآن أصبحت خدمة الرؤساء محدودة بعشر سنوات فقط.

2. لم يكن مكتب التحقيق الفيدرالي دوماً معروفاً بهذا الاسم:

عندما قام النائب العام تشارلز بونابرت بوضع بعض المحققين وأفراد الخدمة السرية في فريق جديد عام 1908، كان هذا الفريق يدعى ”قوة العملاء الخاصة“، ثم أتى خليفة بونابرت، جورج ويكرشام، وأطلق عليه اسم مكتب التحقيقات (BOI) في السنة التالية.

3. لم يسمح هوفر للنساء بالعمل في FBI:

في العشرينيات، خدمت ثلاث نساء – ألاسكا ديفيدسون، جيسي داكستين ولينور هيوستن – الـFBI. ولم تعين أي منهن خلال فترة حكم إدغر هوفر، وبعد وفاته جندت الـFBI عميلتين جديدتين: سوزان لين رولي، ملازم في سلاح البحرية، وجوان بيرس، راهبة سابقة.

4. أمضى الـFBI عامين في التحقيق بأغنية:

خلال الستينيات من القرن الماضي، قضى المحققون في مكتب التحقيقات الفدرالي أكثر من عامين في التحقيق في كلمات أغنية البوب ”Louie Louie“ التي انتشرت حولها الشائعات بأنها تحوي لغة إباحية مبطنة.

5. لدى المكتب فريق مختص بجرائم سرقة الأعمال الفنية وتزويرها:

عام 2004، أنشأ مكتب التحقيقات الفدرالي فريقاً مكلفاً بحل الجرائم المتعلقة بسرقة الأعمال الفنية وتزويرها وتهريبها. وقد استعاد أعضاء ذاك الفريق، الذين يتعلمون مهارات كثيرة مثل كيفية التعرف على المنتجات المقلدة، أكثر من 2600 قطعة مسروقة تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار.

6. لدى الـFBI لغته الخاصة:

يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي مصطلحات وكلمات خاصة به، وقد تسرب بعضها إلى العامة مثل: ”brick agents“ التي تعني المحققون الذين يعملون في الشوارع، و”Bucars“ التي تعني الآليات والمركبات التي تستخدمها الوكالة.

7. أكبر مختبر للجرائم في العالم بدأ من غرفة صغيرة:

في عام 1932 كان مختبر الجرائم في الـFBI عبارة عن غرفة صغيرة حجمها ضعفي حجرة صالة التدخين، يعمل فيها رجل واحد فقط. أما تجهيزاته فكانت عبارة عن مجهر وأدوات تنصت ومواد كيميائية أساسية لدراسة الكتابة اليدوية والأدلة في مسرح الجريمة.

8. يتم إزالة الناس من قائمة المطلوبين فقط إذا تم القاء القبض عليهم أو ماتوا أو إذا تم إسقاط الاتهامات ضدهم:

وتكونت حملة مكتب التحقيق الفيدرالي الدعائية عن ”اكثر عشرة هاربين مطلوبين للعدالة“ في عام 1950 عندما سأل مراسل صحفي الوكالة عن أسماء ووصف ”أصعب المطلوبين“ في قائمة أهدافها. وحصل المقال الناتج على الكثير من الاهتمام لدرجة أن هوفر Hoover قرر البدء في إصدار قائمة رسمية. ومنذ بدء البرنامج، تم تحديد مواقع أو القبض على 465 مجرما من أصل 494 كانوا قد احتلوا مكانتهم في قائمة أكثر 10 مطلوبين.