بوسي شلبي تثير جدلا واسعا بلقائها بشار الأسد

كلنا شركاء: القدس العربي

التقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بـ بشار الأسد، ونشرت صورة من اللقاء على حسابها الخاص على “انستغرام”.

الإعلامية المصرية لم تكشف تفاصيل هذا اللقاء، واكتفت بالتعليق: “سوريا المحور”، إلا أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، كشفت بعض التفاصيل.

فجر علقت على الصورة، بقولها:”الصديقه الإعلاميه المصريه الشجاعه بوسي شلبي تصل دمشق وتقابل الرئيس السوري بشار الأسد والسيده حرمه لتنقل للعالم صوره مغايره عما تنقله وسائل الإعلام العالميه لما يحدث في سوريا”.

واختتمت كلامها، بقولها: “الله يرزق أهل سوريا الأمن والأمان لتعود كما كانت البلد الذي لم يستدين ولديه أكتفاء ذاتي”.

صورة الإعلامية المصرية مع الرئيس السوري أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعض النشطاء المعارضين له عن رفضهم لإجراء حوار معه، بينما عبر مؤيديه عن انتظارهم للحلقة بشغف.