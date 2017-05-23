(سميتليفي). . . بارجة روسية تتجه إلى سوريا

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أبحرت سفينة الحراسة الروسية “سميتليفي” من سيفاستوبول متجهة إلى البحر المتوسط.

وقال رئيس قسم الدعم الإعلامي لأسطول البحر الأسود، الكابتن فياتشيسلاف تروخاتشيف، “من المخطط أن تنضم السفينة اليوم إلى القوات العسكرية البحرية في المناطق البحرية البعيدة، التي يتواجد فيها الآن 10 سفن حربية، بما في ذلك الفرقاطة الجديدة “أدميرال غريغوريفيتش” و”أدميرال إسين””.

وأضاف أن “سميتليفي” شاركت مؤخرا في التدريبات المضادة للغواصات وأطلقت صاروخا مضادا للطائرات على الأهداف الجوية.