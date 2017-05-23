خطة إيرانية لتأمين ممر إلى (المتوسط)

النظام السوري أرسل ميليشيا فلسطينية إلى دير الزور

كلنا شركاء: الشرق الأوسط

أكدت «الهيئة التفاوضية العليا» السورية المعارضة، أن إيران زادت من «التوغل» في سوريا لضمان ممر بري إلى البحر المتوسط، في وقت أرسل فيه النظام ميليشيات فلسطينية إلى دير الزور.

وجاء في وثيقة سلمتها «الهيئة» إلى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في جنيف الأسبوع الماضي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن «مذكرة صدرت من قيادة جيش النظام في 6 أبريل (نيسان) الماضي، وافق عليها رأس النظام، بخصوص تشكيل فرق تلتحق بالقوات الإيرانية تقاتل إلى جانب قوات الأسد، وتحمل اسم (أفواج للدفاع المحلي في المحافظات)، لزيادة التوغل الإيراني. ويمكننا القول إن لوجود إيران في سوريا أهدافاً استراتيجية تتمثل في اتساع نفوذها في الشرق الأوسط وتأمين طريق الإمدادات لذراعها (حزب الله) في لبنان، وتأمين منفذ دائم على البحر المتوسط».

من ناحية ثانية, أفيد بأن مجموعات من «لواء القدس الفلسطيني» تستعد للتقدم نحو دير الزور.