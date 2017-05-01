مفخختان تضربان حيّ الزهراء بحمص وحاجز أمني قرب مطار دمشق

رشا دالاتي: كلنا شركاء

انفجرت سيارةٌ مفخخةٌ صباح اليوم الثلاثاء، في حيّ الزهراء ذي الغالبية الموالية للنظام في مدينة حمص، متسببةً بمقتل شخصين وإصابة نحو 15 آخرين معظمهم من المدنيين، فيما انفجرت سيارةٌ أخرى على طريق مطار دمشق الدولي.

وقالت مصادر موالية إن عناصر حاجز “باب تدمر” التابع لقوات النظام أطلقوا النار على سيارةٍ مجهولةٍ رفضت التوقف، ليتفاجأ أهالي حي الزهراء بانفجارها قرب مركز طوارئ الكهرباء في الحي.

وتفيد الأنباء الأولية بمقتل شخصين بينهما “حسام العسس” مدير مركز طوارئ كهرباء حي الزهراء، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك في حصيلةٍ أوليةٍ، يضافوا إلى شخصين كانا في السيارة قبل انفجارها.

ولفتت شبكة أخبار حمص إلى السيارة كانت من نوع (بيك أب) وبداخلها شخصان أحدهما ينتحل شخصية ضابط.

كما أكدت مصادر وقوع انفجارٍ آخر صباح اليوم على حاجز “المستقبل” الخاص بقوات النظام على طريق مطار دمشق الدولي، وتحديداً قرب الجسر الرابع، ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى جراء انفجارها.