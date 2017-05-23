الجبهة الشامية تهاجم مقارّ فيلق الشام شمال حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

شنّت “الجبهة الشامية” المقاتلة في مناطق سيطرة تحالف “درع الفرات”، هجوماً واسعاً على مقار لـ “فيلق الشام” في المنطقة، وذلك خلال الليلة الماضية، متهمةً إياه بإيواء خلايا تتبع حركة نور الدين الزنكي المنضوية في هيئة “تحرير الشام”.

وقالت مصادر ميدانية لـ “كلنا شركاء” إن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات بين قتيلٍ وجريحٍ من الطرفين، مؤكداً مشاركة “فرقة السلطان مراد” بالهجوم.

وجاء الهجوم بعد اتهام “الجبهة الشامية” لمجموعة من “فيلق الشام” بهجومٍ أمس على أحد حواجز فرقة السلطان مراد في قرية حميرة القريبة من مدينة جرابلس، تسبب بسقوط قتيلين من الفرقة وأسر ثلاثة عناصر آخرين.

وتركزت الاشتباكات في محيط على مقرات “فيلق الشام” في قرى “كفرغان وبراغيدة و الشيخ ريح” المجاورة لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وأعلنت الجبهة الشامية أن هجومها كان على مقار لحركة نور الدين الزنكي وليس “فيلق الشام”.

وقال ناشطو مركز “إعزاز” الإعلامي إن عناصر من “فيلق الشام” باتوا محاصرين داخل بلدة الراعي وتهديدات كبيرة من قادة الفصائل باقتحام الراعي إن لم يسلموا أنفسهم مع أسلحتهم،

واعتبر قياديّ في الأطراف التي هاجمت مواقع “فيلق الشام” أن العملية كانت مجرد حملة اعتقالات وملاحقة خلايا من “هيئة تحرير الشام”، بهدف “تطهير” المنطقة منها. باعتبار أن هذه الخلايا المنضوية في “الفيلق” ما زالت تتبع حركة نور الدين الزنكي المنضوية في “الهيئة”.