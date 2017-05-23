معارك درعا.. القرداحة تنعى المقدم (حمدان) و مصياف تشيع الرائد (ديب)

حذيفة العبد: كلنا شركاء

نعى موالون للنظام اليوم الثلاثاء المقدم (أبي حمدان) الذي ينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية، فيما تستعد مصياف لتشييع ضابطٍ آخر لقي مصرعه في معارك مدينة درعا.

وقالت مصادر موالية للنظام إن المقدم ( أبي سميع حمدان) لقي مصرعه خلال الاشتباكات أمس الاثنين في أحياء درعا البلد، حيث يحاول النظام التقدم هناك.

وأكدت شبكة “دمشق الآن” الموالية للنظام مصرع الرائد المهندس (زين محمد ديب)، الذي لقي مصرعه في حي المنشية بمدينة درعا، وينحدر الضابط المقتول من مدينة مصياف في ريف حماة الشمالي، وذكرت شبكة أخبار المدينة أن ضابطٌ ثالثٌ برتبة نقيب اعترف موالون للنظام بمصرعه أمس خلال المعارك ذاتها، وهو النقيب (حسن مكزون رمضان) من ريف اللاذقية، وهو من القوات الخاصة في جيش النظام.

كما أكدت مصادر مقتل الشبيح “مازن شكيب نادر” في درعا، وهو من قرية بمنة في منطقة دريكيش بريف طرطوس.

وكانت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) العاملة في أحياء درعا البلد، أكدت في بيانٍ لها أمس الاثنين (22 أيار/مايو)، مصرع العشرات من ضباط وعناصر قوات النظام، خلال التصدي لمحاولة النظام التقدم باتجاه مواقع كتائب الثوار في حي المنشية.

وقال الناشط أحمد المصري لـ(كلنا شركاء)، إن قوات النظام والميليشيات الموالية له حاولت اقتحام حي المنشية وسط غطاء جوي من الطيران الحربي الروسي، مؤكداً أنها لن تحرز تقدم يذكر على الأرض، وأن كتائب الثوار ممثلة بغرفة (البنيان المرصوص) دمرت دبابة لقوات النظام وأصابت طائرة حربية، في حين قُتل اثنين من الثوار خلال المعارك مع قوات النظام اليوم، وهما (أبو عيسى) القائد الميداني لحركة أحرار الشام، ومحمود المصري.