رئيس فرع (الانتربول) في حكومة النظام: عممنا أرقام 30 ألف جواز سفرٍ مسروق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

كشف ضابطٌ رفيعٌ في وزارة الداخلية بحكومة النظام أن عدد جوازات السفر التي عممتها حكومته على الشرطة الدولية (الانتربول) الدولي بلغ 30 ألف جواز سفر، قد تُعرض حاملها للملاحقة القضائية في البلدان التي يتواجدون فيها.

وقال المقدم خالد الحسين، رئيس فرع الانتربول في وزارة الداخلية أي شخص يحمل هذه الجوازات يتم توقيفه في الدولة التي يتواجد فيها، فيتم إعلام الأنتربول السوري ومن ثم يحال إلى الجهة القضائية للدولة الموجود فيها لمحاسبته.

وأضاف الحسين في تصريحٍ لصحيفة “الوطن” الموالية، أنه في حال لم يتم ترحيل حامل الجواز المزور إلى سوريا بسبب ظروف الحصار أو قلة الطيران أو عدم وجود سفارات، وأحياناً الشق السياسي يلعب دوراً في هذا المجال بعدم وجود تواصل دبلوماسي مع الدولة التي قبضت على حامل الجواز المزور فإنه يحال إلى القضاء المختص في تلك الدولة.

وعزا المصدر وجود جوازات سفرٍ لا تعترف بها حكومته إلى سيطرة كتائب الثوار على عدة فروع للهجرة والجوازات داخل سوريا، مؤكداً أنهم عمموا أرقام 30 ألف جواز.