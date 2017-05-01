داعش يتبنى تفجيري (حمص والسيدة زينب)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” عبر وكالة أعماق المقربة منه، مسؤوليته عن تفجيرين استهدف أحدهما حيّ الزهراء في مدينة حمص، والآخر قرب منطقة السيدة زينب على طريق مطار دمشق الدولي.

ونشرت “الوكالة” بياناً مقتضباً نقلت فيه عن مصدر أمني لدى التنظيم قوله إن مقاتلي التنظيم نفذوا التفجيرات في حي الزهراء ومنطقة السيدة زينب في حمص ودمشق.

وانفجرت أولى السيارات المفخخة في منطقةٍ مدنيةٍ في حي الزهراء ذي الغالبية الموالية للنظام غربي حمص، وتسببت بسقوط خمسة قتلى في حصيلةٍ أولية، وجميعهم من المدنيين.

ووقع تفجير حمص قرب مركز طوارئ الكهرباء الخاص بالحي، وتسبب بمقتل رئيس المركز حسام العسس، وأربعة مدنيين آخرين بينهم ثلاث نساء، إضافةً لسقوط نحو 15 جريحاً جراء التفجير.

وقال الصحفي الموالي للنظام (وحيد يزبك) إن السيارة التي انفجرت في حي الزهراء صباح اليوم كانت “بيك اب” نوع تويوتا فيه شخصان، أحدهما ينتحل صفة ضابط، واستهدفته قوات الأمن الجوي التابعة للنظام قبل الوصول إلى هدفه الذي لم يذكره المصدر.

في السياق أيضاً، ذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) أنّ قواته استهدفت سيارةً مفخخةً قرب مفرق المستقبل في منطقة “السيدة زينب” على طريق مطار دمشق الدولي، وذلك قبل الوصول إلى حاجزٍ أمنيٍّ على الطريق الواصل إلى “السيدة زينب”.

وأكد المصدر مقتل شخص وإصابة آخرين تصادف وجودهم في المكان الذي انفجرت فيه المفخخة.