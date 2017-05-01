(داعش) يتبنى هجوم (مانشستر البريطانية)

كلنا شركاء: رصد

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم مدينة مانشستر البريطانية، الذي أودى بحياة 22 شخصا بينهم أطفال وإصابة 59 آخرين، بينما قالت رئيسة الوزراء البريطانية (تيريزا ماي) إن شرطة بلادها تعرف هوية منفذ الهجوم.

وقال بيان للتنظيم إن المنفذ فجر عبوات ناسفة في مبنى أرينا ما أسفر عن مقتل نحو 30 وإصابة 70 آخرين. وتوعد البيان بشن هجمات أخرى على “عباد الصليب”، على حدّ وصفه.

من جانبها ذكرت (ماي) في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة الطوارئ في لندن، أن الشرطة تعرفت على هوية منفذ الهجوم بأحد مداخل قاعة مانشستر أريانا للاحتفالات، غير أن السلطات غير جاهزة للإفصاح عن هوية المنفذ. وقد وصفت سلطات لندن التفجير بالعمل الإرهابي، وأفادت رئيسة الحكومة بأن المهاجم حاول إيقاع أكبر عدد من الضحايا، بحسب “الجزيرة نت”.

وأضافت ماي أن السلطات الأمنية قررت عدم رفع مستوى التأهب الأمني عقب هجوم مانشستر. في وقت اعتقلت الشرطة شخصا واحدا في إطار التحقيقات بالهجوم. وذكرت “الجزيرة نت” أن مستوى التهديد الأمني في بريطانيا من الدرجة الرابعة منذ ثلاث سنوات، وهي الدرجة ما قبل القصوى.

وقالت ماي إن الانتحاري نفذ اعتداء مانشستر بمفرده ولكن سلطات بلاده لا تدري إذا كان تلقى مساعدة من آخرين، وشددت على أن السلطات الأمنية تحقق لمعرفة ما إذا كان الهجوم عملا معزولا أم أن وراءه مجموعة خططت لتنفيذه.

ومن المنتظر أن تترأس ماي اليوم اجتماعا آخر للجنة الطوارئ، كما ستحل في اليوم نفسه بمانشستر، لتعقد اجتماعاً مع المسؤولين المحليين وقيادات الشرطة والطوارئ.

وفي وقت سابق صباح اليوم، أغلقت السلطات محطة فيكتوريا كوتش للحافلات بلندن بعد العثور على طرد مثير للريبة قبل أن تعيد فتحه بعد وقت قصير، وذكر عمدة لندن صديق خان في بيان أن الوضع الأمني بالعاصمة يخضع حاليا للمراجعة، كما يجري تعزيز الإجراءات الأمنية. وأضاف أن سكان لندن سيشهدون زيادة أعداد الشرطة في الشوارع.

وكان قائد شرطة مانشستر أيان هوبكنز قال إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع عند أحد مداخل قاعة الاحتفالات ارتفع إلى 22 قتيلا و59 جريحا، ومن بين القتلى أطفال. وأضاف في تصريحات صحفية أن الهجوم نفذه رجل هو من بين القتلى، مشيرا إلى أن الشرطة تعتقد أن المهاجم كان يحمل عبوة ناسفة. ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الساعة.

وصرحت الجهات الرسمية في وقت سابق بإيقاف الحملات الانتخابية في عموم بريطانيا. واعتبرت الشرطة أن تفجير مانشستر هو “الأسوأ” منذ تفجير تموز عام 2005، الذي قتل فيه 52 شخص.

رسالة تهديد

وعثرت السلطات على رسالة تحتوي تهديدًا له علاقة بتفجير مانشستر في إحدى حسابات “تويتر”، وتلاحق صاحبه الآن.

وغرّد حساب يدعى “أويس”، في “تويتر”، قبل ساعات من تفجير أمس، بلغة إنجليزية “ضعيفة”، “هل نسيتم تهديدنا؟ هذا فقط الإرهاب”، وربط تغريدته بهاشتاغ “الدولة الإسلامية”، و”مانشستر”، و”بريطانيا”.

وصرحت الجهات الرسمية في وقت سابق بإيقاف الحملات الانتخابية في عموم بريطانيا.

واعتبرت الشرطة أن تفجير مانشستر هو “الأسوأ” منذ تفجير تموز عام 2005، الذي قتل فيه 52 شخص.

هوية المنفذ

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أكدت في تقرير على موقعها الإلكتروني أن المحققين عثروا على أشلاء الانتحاري الذي نفذ الهجوم، فيما تقول بعض التقارير والمعلومات غير المؤكدة إن أجهزة الاستخبارات البريطانية نجحت أيضاً في تحديد هوية منفذ الهجوم، لكنها لم تكشف حتى اللحظة عن هويته.

وتقول التقارير الإخبارية في بريطانيا إن عدداً من الأطفال كانوا بين الــ22 قتيلاً الذين سقطوا في الهجوم، في الوقت الذي تدافع فيه العديد من الأهالي إلى شبكات التواصل الاجتماعي من أجل البحث عن أطفالهم المفقودين.

وكان الانفجار الكبير وقع عند الساعة 10:35 دقيقة من مساء الاثنين فور انتهاء الحفل الغنائي الذي كانت تقدمه الفنانة الأمريكية أريانا غراندي، وكان الجمهور يهم بالخروج من المسرح عندما فاجأهم الانفجار، فيما قالت الشرطة إن أكثر من 21 ألف شخص كانوا يحضرون الحفل، وإن حالة من الخوف و الهلع والتدافع سادت المكان فور وقوع الانفجار.

ويعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه في أوروبا بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي أسفرت عن فوز إيمانويل ماكرون برئاسة البلاد.