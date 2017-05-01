الغوطة الغربية: تفاوضٌ يُخرج معتقلةً من سجون النظام و3 قتلى في بيت جن

عبادة الشامي: كلنا شركاء

تتعرض بيت جن في ريف دمشق لقصف متواصل بالبراميل المتفجرة والمدفعية في حين يحاول النظام فرض سيطرته على المنطقة التي رفضت المصالحة خلافا لمثيلاتها من بلدات جبل الشيخ.

وقال “اتحاد قوات جبل الشيخ” اليوم الثلاثاء، إن القصف المدفعي العنيف على مزرعة بيت جن أدى لمقتل ثلاثة من المدنيين من بينهم امرأة.

وكان الاتحاد أعلن يوم أمس أن حصيلة البراميل المتفجرة الملقاة من الطيران المروحي على قرية بيت جن بلغ عشرة براميل متفجرة دون تسجيل أي إصابات.

في سياقٍ آخر، تحدثت هيئة تحرير الشام عن تحرير أسيرة من سجون النظام في الغوطة الغربية بريف دمشق، وذلك عبر عملية تفاوض أشرف عليها مقاتلو “اتحاد جبل الشيخ وهيئة تحرير الشام”.

ويركز النظام من خلال محاولاته المستمرة لاقتحام بيت جن على استهداف المنطقة بالمدفعية الثقيلة، بغية إحكام القبضة على آخر معاقل الثوار في جبل الشيخ.

ويفرض النظام على المنطقة حصاراً محكماً معتبراً إياها منطقة عسكرية، بعد اتفاق المصالحة الذي عقده النظام مع باقي بلدات جبل الشيخ، مثل بيت تيما وبيت سابر.

وكانت كتائب الثوار أفشلت في الثالث عشر من الشهر الجاري إحدى محاولات النظام في التقدم نحو تلة الربع الواقعة جنوب غرب بلدة بيت سابر في جبل الشيخ، وقال “اتحاد قوات جبل الشيخ” حينها إن خسائر النظام خلال العملية الفاشلة بلغت 33 عنصراً بين قتيل وجريح.