انخفاض أسعار النفط في آسيا

وحوالى الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يونيو، 23 سنتا ليصل إلى 50,90 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

من جهته، تراجع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يوليو 26 سنتا وبلغ سعره 53,64 دولارا.

وسيكشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، مشروع ميزانيته للعام 2018.

وذكرت وكلة بلومبرغ للأخبار المالية أنه ينوي بيع جزء من المخزونات الاستراتيجية لخفض الديون.

وأوضحت الوكالة أنه يريد جمع 500 مليون دولار في السنة المالية 2018، وحتى 16,6 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا 687,7 مليون برميل من النفط الخام في احتياطاتها الاستراتيجية، كما ذكر موقع وزارة الطاقة الأميركية.

وكانت أسعار النفط سجلت تحسنا متأثرة بأمل المستثمرين في اتفاق أوبك وشركائها على تمديد خفض الإنتاج بعد يونيو. ويفترض أن يتخذ هذا القرار الخميس في فيينا في اجتماع للمنظمة.