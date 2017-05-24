السعودية.. تحديد موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المحكمة قولها “المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1438هـ حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى مساء يوم الجمعة الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى”.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتابعت “وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين”.