وحدات (الاتحاد الديمقراطي) تنعى ثمانية من عناصرها

رزان العمر: كلنا شركاء

نعت وحدات الحماية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، الثلاثاء، ثمانية من عناصرها ممن قُتلوا خلال المعارك في ريفي الرقة وحلب.

وأشار بيانٌ رسميٌّ صادر عن وحدات الحماية بان خمسة من عناصرها قتلوا خلال تصديهم لتنظيم “داعش” في إطار حملة غضب الفرات في ريف الرقة، كما أكدت مقتل اثنين آخرين باشتباكاتٍ مع كتائب الثوار في ناحية جنديرس التابعة لعفرين في ريف حلب، فيما لم يذكر البيان مكان مقتل العنصر الثامن.

وأشادت وحدات حماية الشعب في بيانها بـ “المقاومة التي تبديها وحدات حماية الشعب والمرأة في روج آفا وشمال سوريا والتي أثبتت جدارتها للعالم أجمع وأصبحت مصدراً للأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأوضح البيان أن المقاتلين هم كل من «طلال هسكي، سوار شيخو، بشار عبد الله، أحمد شيخموس، خالد عليكو، آرسين ماردويان، محمد علي محمد، باسل إبراهيم»، حيث ذكر معلومات عن هوياتهم ومكان تولد كل منهم، إضافة إلى مكان مقتله.