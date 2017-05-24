جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تدين تفجير مانشستر

زيد المحمود: كلنا شركاء

دانت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا التفجير الذي ضرب مساء الاثنين، مدينة مانشستر الألمانية وتسبب بمقتل 22 شخصاً.

وأصدرت الجماعة تصريحاً صحفياً الثلاثاء قالت فيه إنها تدين وتستنكر “التفجير الإرهابي الآثم والغادر الذي تعرضت له مدينة مانشستر البريطانية وسقط بسببه مدنيون أبرياء”.

وأضاف البيان: ستبقى جماعة الإخوان المسلمين تدين أي اعتداء يمس الإنسانية ويقتل الأبرياء في أي وقت وأي مكان.

وتوجهت (الإخوان) بتعازيها للشعب البريطاني بهذا المصاب، مذكرةً “بأن القضاء على الإرهاب هَمٌ مشترك للمطالبين بالحرية والعدالة، وبالأخص مواجهة الإرهاب المستمر في سوريا وعلى أهلها المدنيين العزل من قبل نظام الأسد وداعميه والميليشيات الشيعية”.