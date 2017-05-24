شبيحةٌ وسلاحٌ في معرضٍ فنيٍّ بالسويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

يحاول النظام عبر وسائل الإعلام الموالية له الترويج بشكل دائم بأن المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا آمنة ولا شيء يعكر صفوها، ولكن تصرفات مسؤولي النظام على الأرض تعكس وضعاً مختلفاً تماماً.

شبكة (السويداء 24) المختصة بنقل أخبار محافظة السويداء نقلت خبراً أمس الثلاثاء تحت عنوان (مظاهر مسلحة لحماية أمين الفرع والمحافظ في معرض فني)، وأرفقت الصفحة خبرها بصور لعدد من شبيحة النظام وهم يلتقطون الصور داخل قاعة المعرض.

وقال ناشطو الشبكة إن محافظ السويداء افتتح إبراهيم العشي وأمين فرع الحزب المهندس يحيى الصحناوي المعرض السنوي لفناني محافظة السويداء 2017 الثاني عشر حسب مراسل السويداء 24 في المدينة”.

ونقلت الصفحة عن مراسلها في السويداء “إن استياء كبيراً عم الحضور جراء دخول مرافقة المحافظ حاملين أسلحتهم الآلية الى معرض أبعد ما يكون عن حمل السلاح”.

و رصدت الشبكة أيضاً آراء بعض الفنانين المشاركين والعديد من زوار المعرض حيث قال (س.د): في وقت نحن بحاجة للتخلص من تبعيات السلاح ومضار انتشاره نفاجأ اليوم بتواجد الحرس ببنادقهم الآلية جنبا الى جنب مع لوحاتنا الفنية، لا مبرر لتواجد المسلحين داخل المعرض تحت أي مسمى كان.

وبحسب المصدر، فقد استنكرت (ن.ع) هذا التصرف وألقت اللوم على المحافظ وأمين فرع الحزب وقالت “إذا كانوا خايفين من الفنانين فكيف نظرتن لباقي الشعب”.

واختتمت الشبكة لقاءاتها مع الحضور بتعقيب من (ر.ج) بأنّ الحكومة “اللي بتسكر منظمات مجتمع مدني (جذور سوريا) لا تستغرب تفوت سلاحا اليوم على معارضها الفنية وبكرا عالمدارس والي بعدو الله وأعلم وين، وعكلن إذا خايفين حدا يغتالن فيهن يحطوا حرس عالباب بيمشي الحال”.

وعن المعرض قالت ناشطو (السويداء 24) “شارك في المعرض العشرات من الفنانين التشكيليين من أبناء وبنات السويداء وزاره شريحة واسعة من المجتمع”؟

في المقابل، عرّف شخص عن نفسه بأنه خزاعي أبو حسون، سائق أمين فرع الحزب (يحيى الصحناوي) وعلق على الخبر قائلاً “أنا سائق أمين الفرع وكان معي مرافق فقط وكنا قاعدين بالسيارة أما مرافقين السيد المحافظ دخلوا فقط لأخذ بعض الصور ويتفرجوا متل باقي العالم، وليس خوفاً على المحافظ وأمين الفرع وهذا الكلام مغلوط تقبلوا تعقيبي”.