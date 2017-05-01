مسؤول قطري ينفي التصريحات المنسوبة للشيخ تميم

مؤكدًا اختراق موقع الوكالة الرسمية

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نفى الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للإعلام الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني التصريحات المنشورة على موقع وكالة الانباء القطرية (قنا)، مؤكدًا أن موقع الوكالة تم اختراقه.

وقال في تغريدة له على تويتر “ما تم تداوله زعما أنه صادر عن سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الليلة غير صحيح وموقع قنا مخترق”.

ما تم تداوله زعما أنه صادر عن سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الليلة غير صحيح وموقع قنا مخترق — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) May 23, 2017

بدورها نفت وكالة الأنباء القطرية نشر تصريحات منسوبة لأمير البلاد وقالت إن موقعها تم اختراقه.

وصرح الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن وإدلاء تصريح مغلوط للشيخ تميم بعد حضوره لتخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

وأضاف أن “ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين”.

الدوحة في 23 مايو /قنا/ صرح سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) قد تم اختراقه — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2017

وكان الموقع، الذي أكدت جهات قطرية عملية اختراقه، نقل تصريحات للشيخ تميم كشف فيها عن توتر في العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

حملة ظالمة

وقال أمير قطر في التصريحات (المزعومة) أن “ما تتعرض له قطر من حملة ظالمة، تزامنت مع زيارة الرئيس الأميركي إلى المنطقة، وتستهدف ربطها بالإرهاب، وتشويه جهودها في تحقيق الاستقرار معروفة الأسباب والدوافع”، وأضاف “سنلاحق القائمين عليها من دول ومنظمات؛ حماية للدور الرائد لقطر إقليمياً ودولياً، وبما يحفظ كرامتها وكرامة شعبها”.

استنكار دعم قطر للارهاب

وقال: “إننا نستنكر اتهامنا بدعم الإرهاب رغم جهودنا المتواصلة مع أشقائنا ومشاركتنا في التحالف الدولي ضد داعش”، مضيفاً: “إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى باصدار تصنيفات تجرم كل نشاط عادل”.

وأضاف: “لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله”، وطالب بحسب ما ورد في التصريحات، “مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض لقطر، ووقف سيل الحملات والاتهامات المتكررة التي لا تخدم العلاقات والمصالح المشتركة”، مؤكداً أن “قطر لا تتدخل بشؤون أي دولة مهما حرمت شعبها من حريته وحقوقه”.

قاعدة العديد

وأشار إلى أن قاعدة العديد مع أنها تمثل حصانة لقطر من أطماع بعض الدول المجاورة، إلا أنها هي الفرصة الوحيدة لأميركا لامتلاك النفوذ العسكري بالمنطقة، في تشابك للمصالح يفوق قدرة أي إدارة على تغييره.

وعن القمة العربية الإسلامية الأميركية التي شاركت فيها قطر في الرياض، دعا إلى العمل الجاد المتوازن بعيداً عن العواطف، وسوء تقدير الأمور، مما ينذر بمخاطر قد تعصف بالمنطقة مجدداً نتيجة ذلك، وبين أن قطر لا تعرف الإرهاب والتطرف، وأنها تود المساهمة في تحقيق السلام العادل بين حماس الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني و اسرائيل ؛ بحكم التواصل المستمر مع الطرفين، فليس لقطر أعداء بحكم سياستها المرنة.

وشدد الشيخ تميم على أن قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أميركا و إيران في وقت واحد؛ نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي و إسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة