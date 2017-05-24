(داعش) يهاجم النظام على طريق حلب والأخير يتوغل شرقها

سعيد جودت: كلنا شركاء

أفادت مصادر متطابقة أن تنظيم “داعش” شنَ اليوم الأربعاء، هجوماً واسعاً على مواقع قوات النظام على خطّ إمدادها إلى حلب، موقعاً قتلى في صفوفها.

وأكدت وسائل إعلام النظام والتنظيم وقوع هذا الهجوم، فذكرت وكالة أعماق المقربة من “داعش” أن الهجوم أسفر عن مصرع 11 عنصراً من قوات النظام وتدمير آليات عسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم كان متزامناً على ثلاثة حواجز على طريق إثريا-خناصر جنوبي حلب، وهو خطّ إمداد قوات النظام الوحيد إلى المدينة.

واعترفت شبكاتٌ موالية للنظام بمقتل ثلاثة عناصر من قواتها جراء الاشتباكات، مؤكدة في الوقت نفسه انها تصدت للهجوم وقتلت اعداداً من عناصر التنظيم الذي انسحب من الطريق وأعادت قوات النظام فتحه.

على صعيدٍ آخر، تستمر حملة قوات النظام في ريف حلب الشرقي، حيث وصلت إلى مشارف مدينة مسكنة، كبرى معاقل “داعش” في المنطقة، وباتت يفصلها عنها أقلّ من 10 كيلومترات.

وأوردت قوات النظام في بيانٍ لها أنها سيطرت خلال الحملة التي بدأت منذ أقل من شهر، على عشرات القرى في المنطقة، مدعيةً سقوط (آلاف) القتلى من عناصر التنظيم.