(داعش) يتقدم على حساب قوات النظام في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

أحرز تنظيم “داعش” اليوم الأربعاء، تقدماً في مواقع سيطرة قوات النظام في مدينة دير الزور التي يحاصرها التنظيم.

وقال مراسل “كلنا شركاء” إن اشتباكات عنيفة اندلعت منذ صباح اليوم بين عناصر تنظيم داعش من جهة وقوات النظام وميليشياته في أغلب قطاعات مدينة دير الزور (قطاع الجبيلة وقطاع الموظفين وقطاع الحويقة وقطاع الرشدية) استخدم بها الطرفان الاسلحة الثقيلة.

وأضاف مراسلنا “مراد الأحمد” أن التنظيم أحرز تقدماً في حي الحويقة من جهة بساتين النقشبندي وقتل عدد من قوات النظام المتواجدة هناك وتمكن مقاتلو التنظيم من تدمير نفق تستخدمه قوات النظام لتنقل عناصرها بشكل سري ونقل الذخيرة.

في المقابل، شنت مقاتلات النظام الحربية أكثر من 20 غارة على دير الزور محاولة استرجاع ما خسره النظام وإيقاف تقدم عناصر داعش فاستهدفت المقاتلات الحربية أحياء الجبيلة والرشدية والحويقة الغربية وحي الموظفين وحي العرفي ومنطقة المقابر ومحيط البانوراما، إضافةً إلى استهداف ريف دير الزور الشرقي بعدة غارات.

وطالت غارات الريف الشرقي مدينة الميادين بالقرب من مدرسة الثانوية الصناعية وشارع الأربعين، وفي الريف أغار طيران النظام على قرية محيمدة موقعاً ثلاثة قتلى في صفوف المدنيين ونحو 10 جرحى.

ومن جانبه، أكد الناشط عامر هويدي سقوط خمسة قتلى من المدنيين في حيي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة قوات النظام جراء استهدافهما من قبل تنظيم داعش يوم الأمس بـقذائف الهاون بينما جرح أكثر من عشرة مدنيين غالبيتهم من الأطفال.

وأضاف هويدي لـ (كلنا شركاء) أن تنظيم داعش استقدم مزيداً من التعزيزات العسكرية باتجاه جبهة مطار دير الزور العسكري ومنطقة المقابر جنوباً ومحيط حي هرابش شرقاً.