فليكن أخًا لي ..مشروع طلاب جامعة إسطنبول من أجل الأطفال السوريين

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استضاف طلاب جامعة “إسطنبول شهير” (Istanbul Şehir) في مدينة إسطنبول التركية، أمس الاثنين، عددًا من الأطفال السوريين اللاجئين، كجزء من مشروع “فليكن أخًا لي” (Bir Kardeşim Olsun).

ويهدف المشروع إلى مساعدة الأطفال اللاجئين في التغلب على المشاكل التي تواجههم، ولضمان تكيفهم مع الحياة، والثقافة الجديدة، وقد تطوع عدد من الطلاب من أجل تحقيق المشروع المُكرس كليًا للأطفال السوريين.

وفي إطار المشروع، عمل نحو 25 طالبًا جامعيًا كإخوة كبار للأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و12 عامًا، حيث سينظم الطلاب كل أسبوعين اجتماعات، وأنشطة مختلفة مع إخوتهم الأطفال.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع بشكل مشترك من قِبل جامعة إسطنبول شهير، وجمعية التعليم السورية، منذ مارس/ آذار.